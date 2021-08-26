За добу зробили понад 160 тисяч щеплень від COVID-19 – МОЗ

В Україні за добу щеплення від COVID-19 зробили 162 410 людям, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Одну дозу отримали 44 218 людей, повністю імунізовані – 118 192.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 152 292 людини. Одну дозу отримали 5 152 290 людей, повністю щеплені – 3 310 320. Загалом проведено понад 8,4 мільйона щеплень.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Усі вони передбачають введення двох доз препарату.