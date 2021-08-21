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Новини | Коронавірус

В Україні вакциновано двома дозами понад 8% населення – дані МОЗ

Одну дозу 20 серпня отримали 60 970 людей, повністю імунізовані – 86 148

В Україні станом на 21 серпня повністю вакциновані від COVID-19 близько 8% наявного населення, першу дозу отримали близько 13%, виходить із даних, оприлюднених Міністерством охорони здоров’я.

147 118 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 20 серпня, загалом понад 5 мільйонів українців отримали принаймні одну дозу вакцини, повідомляє МОЗ

Повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 066 426 людей.

Чисельність населення на підконтрольній уряду частині території України (де відбувається вакцинація) становить від 38 до майже 40 мільйонів людей.

Дані, які на 1 липня наводить Державна служба статистики, враховують населення підконтрольних угрупованням «ЛНР» і «ДНР» частин Луганської та Донецької областей і не враховують населення окупованого Криму. За цими підрахунками, в Україні живе 41 мільйон 383 тисячі людей. Дані про кількість населення в ОРДЛО суттєво різняться – від 1,6 мільйона до 3,7 мільйона людей.

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