В Івано-Франківську обіцяють премії освітянам, які до 31 серпня отримають 1 дозу вакцини від COVID-19

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що освітяни, які до 31 серпня щепляться хоча б однією дозою вакцини від COVID-19, отримають премію.

«Для вчителів є різні види вакцин, і є можливість отримати щеплення. На сьогодні вже провакциновано 47% педагогів. Але треба рухатися далі, щоб ми не сиділи на карантині. Вакцинація – єдиний спосіб уберегти себе, своїх близьких і колег», – написав Марцінків 25 серпня у фейсбуці.

Розміру премії він не назвав, але 19 серпня повідомляв, що міський виконком ухвалив рішення надавати премію в розмірі 1000 гривень освітянам, які отримали дві дози вакцини від COVID-19.

Сьогодні Марцінків також повідомив, що міська влада готує рішення про вакцинацію працівників у структурах виконавчого комітету.

«Чекаю список з усіх комунальних підприємств, у виконавчому комітеті, щоб знати відсоток вакцинованих. Якщо ми вимагаємо з інших, то треба почати із себе», – написав він.

За даними МОЗ, в Україні з початку вакцинальної кампанії від COVID-19 однією дозою щеплені понад 5,1 мільйона людей, повністю імунізовані й отримали дві дози – майже 3,2 мільйони людей.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Усі вони передбачають введення двох доз препарату.

У МОЗ закликають українців вакцинуватися перед можливою новою хвилею захворюваності на COVID-19 восени, де якої може призвести штам «дельта».