США надали компанії Pfizer повне схвалення вакцини проти COVID-19

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) повністю схвалило вакцину від COVID-19 для людей віком від 16 років і старше компанії Pfizer Inc та її німецького партнера BioNTech SE, яка є першою вакциною, що отримала таке схвалення.

«Затвердження цієї вакцини FDA є важливою віхою в нашій боротьбі з пандемією COVID-19, що досі триває», – заявила виконувачка обов’язків керівника FDA Джанет Вудкок.

За її словами, таке визнання може «вселити додаткову впевненість» для тих, хто планує пройти вакцинацію.

Вакцина Pfizer була дозволена для екстреного використання в грудні, тільки в Сполучених Штатах понад 204 мільйона людей нею прощепилися. Загалом досі три вакцини були схвалені для використання в екстрених випадках, але жодна з них раніше не отримувала повного схвалення FDA.

Вакцини від Moderna і Johnson&Johnson також схвалені у США для використання в екстрених випадках.