В Україні понад 3,1 мільйона людей повністю вакциновані від COVID-19 – МОЗ

В Україні понад 3,1 мільйона людей отримали дві дози вакцини від COVID-19 і повністю вакциновані станом на 22 серпня, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Однією дозою щеплені понад п’ять мільйонів людей.

За останню добу в Україні вакцинували 66 173 людини: одну дозу отримали понад 24,3 тисячі людей, повністю імунізовані – більше ніж 41,8 тисячі.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Усі вони передбачають введення двох доз препарату.

У МОЗ закликають українців вакцинуватися перед можливою новою хвилею захворюваності на COVID-19 восени, де якої може призвести штам «дельта».