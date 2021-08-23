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Новини | Коронавірус

Світ долає позначку 5 мільярдів доз щеплень проти COVID-19

Вакцинація в Боснії і Герцеговині

За дев’ять місяців від початку глобальної кампанії вакцинації у світі введено майже 5 мільярдів доз вакцини проти COVID-19. Про це свідчать дані Our World Data, згідно з ними, станом на 23 серпня введено 4,93 мільярда доз.

Близько третини населення планети отримало щонайменше одну дозу вакцини проти COVID-19, а майже чверть повністю вакциновані.

Водночас зберігаються істотні відмінності у доступі до вакцин між континентами та залежно від рівня доходу країни. У той час як країни з високим і середнім рівнем доходу успішно проводять кампанії вакцинації, лише 1,4 відсотка людей у країнах з низьким рівнем доходу отримали хоча б одну дозу.

Картина особливо загрозлива в Африці, де у багатьох країнах рівень вакцинації є нижчим від 1 відсотка, а деякі навіть ще не розпочали кампаній щеплення.

Всесвітня організація охорони здоров’я заявляє, що для того, щоб припинити пандемію та зменшити ризик мутацій, надзвичайно важливо, щоб країни з низьким рівнем доходу отримали доступ до вакцин.

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