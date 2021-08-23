За добу зробили майже 43 тисячі щеплень від COVID-19 – МОЗ

В Україні за добу щеплення від COVID-19 зробили 42 715 людям, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Одну дозу отримали 14 590 людей, повністю імунізовані – 28 125.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 071 660 людей. Одну дозу отримали 5 071 658 людей, повністю щеплені – 3 136 376. Загалом проведено понад 8,2 мільйона щеплень.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Усі вони передбачають введення двох доз препарату.