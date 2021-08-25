МОЗ закликає батьків вакцинувати дітей до початку навчального року

Міністерство охорони здоров’я України закликало батьків зробити дітям необхідні планові щеплення до початку нового навчального року.

«Наближається день, коли діти вперше сядуть за парти або повернуться до садочків і шкіл після канікул. Єдиний ефективний спосіб захистити їх від небезпечних і часто невиліковних хвороб — вакцинація. Відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень діти отримують захист від 10 інфекційних захворювань: кашлюка, дифтерії, правця, кору, паротиту, краснухи, туберкульозу, гемофільної інфекції типу b (ХІБ-інфекції), гепатиту В та поліомієліту. Попри те що регіони повністю забезпечені необхідною кількістю вакцин, темпи щеплення повільні», – повідомляє пресслужба МОЗ.

За даними Центру громадського здоров’я, на кінець червня цього року тільки 38% дітей у віці 6 років вакциновані від поліомієліту і 31,6 % – від дифтерії та правця.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визнала, що дітей віком від 12 років можна вакцинувати від COVID-19.