Греція запроваджує обмеження для нещеплених від COVID-19 громадян

Міністерство охорони здоров’я Греції посилила антикоронавірусні вимоги, щоб прискорити темпи вакцинації громадян, повідомляє видання Еkathimerini.

«Міністр охорони здоров’я Греції Василіс Кікіліас оголосив, що з 13 вересня 2021 року до 31 березня 2022 року діятимуть заходи громадської охорони здоров’я щодо невакцинованих громадян», – вказує видання.

Від 13 вересня особам без сертифіката вакцинації або довідки про одужання від COVID-19 буде заборонений вхід до кафе, барів, ресторанів, клубів та інших закладів громадського харчування, а також розважальних центрів. Нещеплені можуть відвідати театри, кіно, музеї, а також тренажерні зали, якщо нададуть довідку з негативним результатом ПЛР-тесту або експрес-тесту, зробленого за 48 годин до заходу.

За словами міністра, вартість експрес-тестів складе 10 євро, здати тест у лабораторії можна приблизно за 20 євро.

Крім того, уряд заявив, що припиняє безкоштовне тестування своїх громадян на COVID-19, щоб спонукати їх вакцинуватися і запобігти черговому сплеску захворюваності. Нещеплені працівники галузей туризму, освіти, громадського харчування здаватимуть по два експрес-тести на тиждень за свій рахунок.

«Безкоштовні тести будуть доступні тільки особам, які зробили щеплення або у яких є очевидні ознаки зараження COVID-19. Також у всіх громадських місцях туристи і жителі країни зобов`язані носити маски», – ідеться в повідомленні.

У Греції наразі близько 53% населення повністю вакциновані. Влада сподівається збільшити цю цифру до 70% восени. Для порівняння: в Україні повністю вакциновані менш як 10% населення.