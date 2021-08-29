«COVID-19 молодшає»: як уберегти дітей від коронавірусу?

Останнім часом коронавірусна інфекція почала все більше вражати молодих людей і навіть дітей. Так нещодавно у дитячому центрі «Молода гвардія» в Одесі стався спалах інфекції, коли захворіло понад півсотні дітей. Як захищати дітей і підлітків від COVID-19? Що радять лікарі?

Масковий режим, провітрювання приміщень, регулярне тестування а також вакцинація дорослих, з якими спілкується дитина, значно зменшують ризик заражень на COVID-19 – кажуть лікарі.

Директорка Центрів США з контролю над захворюваннями (CDC) Мішель Валенські закликала адміністрації шкіл дотримуватись протиепідемічних правил.

Розслідування спалахів COVID-19, які проводить CDC, виявило, що «велика кількість випадків заражень зазвичай є в школах, які не дотримуються наших рекомендацій, особливо щодо того, що вчителі та учні старші 12-ти років мають пройти щеплення і, що всі мають носити маски», – наголосила Валенські.

26 серпня CDC опублікувало результати двох досліджень, що свідчать на користь використання маскового режиму в школах та вакцинації.

Рівень заражень на піку пандемії взимку серед школярів у школах Лос-Анджелеса, де дотримувались обмежень, був у 3,4 рази меншим, аніж в середньому по громаді, виявило CDC в своєму дослідженні.

Невакцинований вчитель заражає учнів

CDC опублікувало також результати дослідження причин сплеску пандемії в одній із каліфорнійських шкіл. Воно виявило, що невакцинований вчитель, який знімав маску в класі, коли читав вголос, заразив 50% учнів класу.

З 23 травня по 12 червня 2021 року, 26 лабораторно підтверджених випадків зараження на COVID-19 зафіксували в учнів початкової школи округу Марін в Каліфорнії та їхніх родин, після контакту з невакцинованим зараженим вчителем, йдеться в повідомленні на сайті CDC.

«Якщо дорослі, які спілкуються з ними[дітьми] вакциновані, всі в родині зробили щеплення, це значно зменшує ризик для наших дітей», - заявив головний хірург США Вівек Мурті під час виступу в Фундації Американської торгової палати США.

Він закликав батьків дітей, які не пройшли щеплення, носити маску поза помешканням, повідомляє «Голос Америки».

«Якщо у вас є невакциновані діти, або ви мешкаєте з людьми з послабленим імунітетом – за таких умов ще більш важливо, навіть якщо ви вакциновані, носити маску при спілкуванні з людьми в приміщенні поза домівкою», – наголосив посадовець.

Президент США Джо Байден підтримав вимогу носити маски у школах.

Щеплення дітям до 12 років?

Наразі щеплення у США можна робити дітям від 12-ти років. До кінця цього року, вакцину може бути схвалено і для щеплення дітей до 12 років.

«Якщо все спрацює добре, за ідеальних умов, ми зможемо вакцинувати дітей до 12 років до кінця календарного року», - заявив посадовець.

Мурті закликав серйозно ставитись до ризиків, які коронавірусна хвороба становить для дітей. Він відзначив, що це захворювання не є «безпечним для дітей»

На тлі поширення більш заразного штаму коронавірусу «Дельта», кількість госпіталізацій у США зростає. Згідно з даними американського Міністерства внутрішньої безпеки, кількість госпіталізованих з COVID-19 перевищила 100 000 осіб. Це найвищий рівень госпіталізацій з січня цього року, згідно з оцінками The Washington Post.

Кількість госпіталізацій серед дітей також зросла, після того, як в серпні почали працювати школи в деяких американських штатах. За оцінкою CNBC, кількість госпіталізацій з COVID-19 серед дітей досягла найвищого значення за рік. Все ж, діти порівняно рідше потрапляють до лікарень з коронавірусом, ніж дорослі - серед госпіталізованих з COVID-19 у США діти становлять лише 1,8%.

Епідеміологи заявляють, що вакцини дають ефективний захист від штаму «Дельта». Повну вакцинацію від COVID-19 пройшли 51,7% американців, повідомляють Центри США з контролю над захворюваннями, а 61% отримали щонайменше одну дозу вакцини.

Шкільні округи та державні установи у США почали запроваджувати вимоги вакцинації для студентів та працівників. Пентагон ввів вимогу вакцинації американських військових цього тижня, після того, як регулятор у США надав повне схвалення вакцини Pfizer BioNTech. Раніше цю вакцину застосовували на основі дозволу на використання у надзвичайних умовах пандемії.

В статті використано матеріали CNN, The Washington Post, CNBC.

З появою нового штаму «дельта» педіатри кажуть, що зростає кількість хворих та госпіталізацій серед дітей. У європейських країнах, на штам «дельта», що є набагато більш заразний, ніж інші, припадає понад 90% відсотків випадків.

Серед експертів зростає консенсус, що навіть повністю вакцинована людина може легко заразитися і стати носієм коронавірусу, хоча перебіг хвороби в неї буде слабшим, ніж у вакцинованої людини.

У ковідних відділеннях лікарень України зростає кількість молодих людей.

Щодо дітей, то наразі це лише 8% від тих, хто захворів. За словами міністра охорони здоров'я України Ляшка, якщо динаміка інфікування серед дітей зростатиме, то у МОЗі будуть змінювати пріоритети вакцинації.