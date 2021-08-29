У Росії за добу від COVID-19 померли майже 800 людей

У Росії за добу 28 серпня від коронавірусної інфекції нового типу померли 797 людей, повідомляє оперативний штаб.

Ці показники менші, ніж 25 серпня, коли в цій країні був зафіксований рекордний за всю пандемію показник – 820 померлих за добу. Попередній рекорд був зафіксований 14 серпня, тоді, за офіційними даними, за попередню добу померли 819 пацієнтів.

Рік тому російська влада оголосила про перемогу над пандемією, однак через низький рівень вакцинації та поширення нових штамів захворюваність зросла в чотири рази, а смертність – у шість порівняно з попереднім літом.

За добу 28 серпня в Росії зареєстровані 19 286 нових випадків захворювання. Офіційна смертність за весь час пандемії сягнула майже 182 тисячі.

Незалежні демографи і дослідники статистики дають оцінку смертності в 3,5 раза вищу, припускаючи, що вона перевищила показник 600 тисяч людей.

Зокрема, демограф Олексій Ракша вважає, що «зараз кожен день через ковід помирає від 2400 до 3000 людей, і це означає, що два-три тижні тому заражалося 250–300 тисяч щодня, з них приблизно половина або 60% мали звертатися до лікувального закладу, їм повинні були робити тести і виявляти у них вірус. Реальна статистика мала б бути приблизно 150–180 тисяч хворих щодня в липні», – наголосив фахівець в інтерв’ю Vot-tak.tv, проєкту телеканалу «Белсат».