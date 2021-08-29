В Україні виявили понад 1900 нових випадків COVID-19 – МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що минулої доби в Україні зафіксували 1906 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

«За минулу добу госпіталізовано – 772 особи, летальних випадків – 34; одужало – 685 осіб... За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (240), Харківській (156), Дніпропетровській (140), Київській (134) та Донецькій (132) областях», – йдеться в повідомленні МОЗ.

За даними відомства, захворіли 134 дитини та 40 медпрацівників.

«За добу протестовано методом ПЛР – 18 344 особи, методом ІФА – 3 361 особа, експрес-тестами – 16 859 осіб», – додали у МОЗ.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 284 191 людина, померли – 53 720.