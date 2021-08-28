МОЗ планує розірвати контракт з індійским інститутом, який виробляє вакцини AstraZeneca та Novavax – Ляшко

Міністерство охорони здоров’я планує розірвати контракт з Serum Institute of India, який виробляє вакцини AstraZeneca та Novavax, заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Міністр повідомив, що наразі між Україною та індійським інститутом сироватки крові законтрактовано 2 мільйони доз вакцини AstraZeneca (CoviShield) та 10 мільйонів доз вакцини Novavax.

«Я буду розривати контракт з Serum Institute of India і по CoviShield, і по Novavax. Оскільки Novavax не зареєстрований в жодній країні світу, він не визнаний ВООЗ, ми розуміємо, що цей процес займе щонайменше три місяці. Відтак поки що на Novavax не можна видати сертифікат про вакцинацію. Навіть, якщо його привезуть, то дуже мало людей буде ним вакцинуватися», – зазначив Ляшко.

За словами Віктора Ляшка, Україна вже встигла зробити передплату за два мільйони доз вакцини Novavax, але в угоді з Serum Institute of India прописана можливість розірвання договору. Основною причиною розірвання договору очільник МОЗ називає невиконання умов договору з боку індійського інституту сироватки крові.

«Перемовини з Serum Institute of India були, але вони не виконували свої обіцянки. Ми не можемо залежати від них. Невиконання умов угоди вони пояснювали спалахом коронавірусу в Індії та забороною на експорт вакцин», – сказав Віктор Ляшко.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Усі вони передбачають введення двох доз препарату.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено понад 5 мільйонів людей.