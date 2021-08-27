Переваги для щеплених. Україна нарощує темпи вакцинації

Понад 160 тисяч українців отримали щеплення станом на 25 серпня, звітує МОЗ. Загалом в державі проведено понад 8,4 мільйона щеплень. Як заявив міністр охорони здоровֹ’я Віктор Ляшко, нині в Україні роблять до мільйона вакцинацій на тиждень, і це не межа. Чи допоможе нарощування темпів вакцинальної кампанії зупинити або ж мінімізувати спалах нової хвилі коронавірусу, адже кількість інфікованих невпинно зростає?

Від старту вакцинальної кампанії понад 5 мільйонів українців отримали щонайменше одну дозу вакцини, а понад 3 мільйони завершили повний курс щеплення, повідомляє у фейсбуці МОЗ.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що державі вдалося наростити темпи вакцинації, і нині в місяць роблять до 4 мільйонів щеплень. Згідно з оновленим Національним планом вакцинації до кінця цього року темпи мають пришвидшитися, і кожен місяць починаючи з вересня планується проводити понад 8 мільйонів щеплень.

Оминути нову хвилю не вдасться, але можна скоротити госпіталізацію

Ще в кінці травня така картина виглядала примарною, і те, що українці активно роблять щеплення, викликає оптимістичні прогнози: навантаження на лікарні будуть в кілька разів менші. Але черговий спалах COVID-19 населенню доведеться зустріти, зауважив у коментарі Радіо Свобода голова Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики при МОЗ України Федір Лапій.

Задача вакцинації для будь-якої країни – мінімізувати кількість тяжких випадків хвороби

«COVID зупинити не вдасться. Якщо подивитися на інші країни з високим рівнем охоплення населення щепленням, як, наприклад, Ізраїль чи Велика Британія, то там спостерігається підйом захворюваності за рахунок штаму «Дельта». І задача вакцинації для будь-якої країни – мінімізувати кількість тяжких випадків хвороби», – зазначив імунолог.

Тим часом крива захворюваності на коронавірус в Україні повзе вгору. 26 серпня Київ встановив рекорд за кількістю інфікованих – 264 особи – найбільша кількість з початку літа.

Тим часом крива захворюваності на коронавірус в Україні повзе вгору. 26 серпня Київ встановив рекорд за кількістю інфікованих – 264 особи – найбільша кількість з початку літа, повідомляє у своєму фейсбуці мер Києва Віталій Кличко.

Важлива навіть перша доза

Хорошою новиною Федір Лапій назвав той факт, що понад 5 мільйонів українців вже щепилися бодай один раз.

«Це дуже важливо, і я б орієнтувався саме на першу дозу, оскільки це попереджає госпіталізацію хворих. Наприклад, у Великій Британії після щеплення Pfizer ця цифра сягає 92 %. За позицією ВООЗ, коли є низький рівень вакцинації серед населення, особливо серед людей групи ризику (мова йде про людей 60+), ми маємо максимально зосередитися на охопленні однією дозою в першу чергу вразливих осіб», – наголосив Федір Лапій.

Стимулювання через заохочення і примус

МОЗ намагається стимулювати вакцинальну кампанію, обіцяючи вакцинованим певні привілеї і заохочення:

люди, що пройшли повний курс вакцинації, зможуть відвідувати кінотеатри навіть під час локдауну (за умов, якщо співробітники закладу також мають сертифікати про щеплення);

школи не закриватимуть на карантин, якщо понад 80% педагогів вакционувалися. МОЗ навіть ініціювало конкурс для шкіл, вчителі яких отримали дві дози вакцини. Серед призів планується розіграш комп’ютерів і роутерів.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків пообіцяв вакцинованим вчителям премію.

«Для вчителів є різні види вакцин, і є можливість отримати щеплення. На сьогодні вже провакциновано 47% педагогів. Але треба рухатися далі, щоб ми не сиділи на карантині. Вакцинація – єдиний спосіб уберегти себе, своїх близьких і колег», – пише міський голова у фейсбуці.

Втім, його колега мер Дніпра Борис Філатов замість заохочення вибрав інший шлях: він зобов’язав своїх підлеглих вакционуватися. У разі відмови вони, за словами Бориса Філатова, мають щотижня надавати довідку про негативний ПЛР або писати заяву за власним бажанням.

Подібну практику запровадили і серед депутатів латвійського Сейму. Ті з них, хто не отримав щеплення, не будуть допущені до засідань без негативного ПЛР-тесту.

Тим часом ВООЗ закликала бути готовими прийняти удар чергової хвилі пандемії цієї осені.

«Наступні три місяці стануть критичним періодом для забезпечення готовності до майбутньої пандемії та організації заходів реагування на неї», – наголосив генеральний директор організації Тедрос Гебрейесус.

За словами державного санітарного лікаря України Ігор Кузіна, українська система охорони здоров’я готова до нової хвилі захворювань: 256 спеціалізованих лікарень з 39 тисячами ліжок готові прийняти пацієнтів.