СOVID-дослідження: ризик госпіталізації при штамі «дельта» вдвічі вищий, ніж при «альфа»

У новому, опублікованому в науковому журналі Lancet Infectious Diseases 28 серпня дослідженні щодо СOVID-19, вказується, що ризик госпіталізації при штамі «дельта» вдвічі вищий, ніж при «альфа».

Результати базуються на вивченні більш ніж 43 тисяч випадків COVID-19 у переважно нещеплених людей в Англії з березня по травень (74% були невакциновані, 24% – лише частково, 1,8% – повністю вакциновані).

«За відсутності вакцинації «дельта»-штами створюватимуть більше навантаження на систему охорони здоров’я, ніж «альфа», – сказала одна з авторів дослідження Енн Пресаніс з Кембриджського університету.

Епідеміолог-консультант Агенції охорони громадського здоров’я Англії Гевін Дабрера додав: «Ми вже знаємо, що вакцинація забезпечує відмінний захист від «дельта»-інфекції».

Штам «дельта» вперше виявили в Індії на початку року. Відтоді він витіснив більш ранні штами, зокрема, «альфа», який вперше виявили у Британії у вересні минулого року.