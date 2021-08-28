Коронавірус: у МОЗ розповіли, за яких умов почнуть масово вакцинувати дітей

Діти, на відміну від дорослих, не створюють навантаження на систему охорони здоров’я, а тому їх масова вакцинація проти COVID-19 наразі не є актуальною, заявив на зустрічі з журналістами 28 серпня міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

«Ми проаналізували динаміку дітей від 0 до 19 років, які хворіли на коронавірус, до першого зафіксованого випадку зараження штамом «дельта» і після цього. Ми бачимо, що частка дітей, яка перенесла хворобу, не є суттєвою. Ця частка не перевищує 8%. Це означає, що діти поки що не роблять навантаження на систему охорони здоров’я. Тому просимо вакцинуватися лише педагогів», – сказав Ляшко.

За словами міністра, якщо динаміка інфікування серед дітей зростатиме, то у МОЗі будуть змінювати пріоритети вакцинації.

Раніше МОЗ надав рекомендації щодо щеплення проти COVID-19 дітей від 12 років в окремих випадках.

За даними МОЗ, минулої доби на COVID-19 в Україні захворіли 108 дітей.