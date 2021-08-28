В Україні виявили 2 082 нових випадки COVID-19 – МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що минулої доби в Україні зафіксували 2 082 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

«За минулу добу госпіталізовано – 708 осіб, летальних випадків – 45; одужало – 1025 осіб... За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (266), Львівській (189), Харківській (187) та Донецькій (157) областях», – йдеться в повідомленні МОЗ.

За даними відомства, захворіли 108 дітей та 35 медпрацівників.

«За добу протестовано методом ПЛР – 27 605 осіб, методом ІФА – 8 272 особи, експрес-тестами – 22 258 осіб», – додали у МОЗ.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 282 285 людей, померли – 53 686.