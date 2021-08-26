У Росії новий добовий максимум смертності від COVID-19

У Росії за останню добу від COVID-19 померли 820 осіб – це максимум за всю пандемію. Про це повідомляє оперативний штаб по боротьбі з коронавіруcом.

Загальна кількість смертей від COVID-19 у Росії перевищила 179 тисяч.

У серпні кілька днів поспіль у Росії за добу вмирали більш ніж 800 пацієнтів з діагнозом COVID-19. Попередній максимум був зареєстрований 14 серпня – 819 померлих.

З початку червня у Росії росли захворюваність і смертність від COVID-19 на тлі поширення штаму «дельта».

За даними «Росстату», до липня в Росії померли понад 316 тисяч людей з коронавірусом. Різниця зі статистикою оперативного штабу пояснюється тим, що «Росстат» також враховує випадки, коли COVID-19 не був основною причиною летального результату, але призвів до смертельних ускладнень іншого захворювання або був виявлений вже після смерті.

Незалежні демографи і дослідники статистики, на основі даних «Росстату», дають оцінку смертності у 3,5 рази вище, припускаючи, що вона перевищила показник у 600 тисяч.