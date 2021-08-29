В Україну прибули понад 188 тисяч доз Pfizer, безплатно наданих урядом США – посольство

Посольство США повідомило про прибуття в Україну понад 188 тисяч доз вакцини Pfizer, призначеної для запобігання захворюванню на COVID-19.

«188 370 доз вакцини Pfizer, безоплатно наданих урядом США, сьогодні прибули в Україну, на додаток до 2 мільйонів доз вакцини Moderna, які прибули в Україну минулого місяця. США віддані глобальній боротьбі з COVID-19 і ці вакцини є одним із найкращих засобів боротьби з пандемією», – повідомляє посольство США у твітері.

Поставка здійснена в межах глобальної ініціативи COVAX.

Попри активізацію вакцинації від COVID-19 упродовж літніх місяців, Україна все ще відстає від більшості європейських країн – дві дози отримали, за даними МОЗ, майже 3,6 мільйона людей. Це менш як 10% від наявного на підконтрольній уряду українській території населення.

Для порівняння: у Данії, влада якої оголосила про скасування всіх коронавірусних обмежень із 10 вересня, повністю вакциновані 79% громадян.