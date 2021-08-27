Данія скасовує всі обмеження, пов’язані з COVID-19

Влада Данії оголосила про скасування всіх коронавірусних обмежень із 10 вересня, повідомило Міністерства охорони здоров’я країни.

Уряд більше не вважає COVID-19 «небезпечною для суспільства інфекцією». Таке рішення ухвалене через «рекордно високий» рівtym вакцинації. За словами міністра Маґнуса Хойніке, пандемія в Данії перебуває «під контролем».

«Уряд без вагань швидко вдасться до необхідних заходів, якщо пандемія знову поставить під загрозу важливі сфери суспільства», – наголосив Хойніке, додавши, що коронавірусні обмеження тривали «довше, ніж необхідно».

Згідно з офіційною статистикою, в Данії повністю вакциновано понад 79% громадян (це понад 4,1 мільйона людей). У країні щеплюють препаратами від Pfizer (цю вакцину отримали 83,2% вакцинованих), Moderna (12,2%), AstraZeneca (3,5%) і Janssen (1,1%).

Усього в Данії за весь час пандемії виявили понад 340 тисяч випадків зараження, померли в результаті COVID-19 понад 2,5 тисячі пацієнтів.