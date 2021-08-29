У Косові повертають комендантську годину і відклали початок навчального року через COVID-19

Уряд Косова через погіршення епідеміологічної ситуації з 29 серпня запровадив комендантську годину від 22:00 до 5:00, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Початок навчального року в школах відклали до 13 вересня. До цієї ж дати припиняють діяльність культурних центрів, бібліотек, кінотеатрів, музеїв тощо. Ресторани можуть приймати відвідувачів лише на відкритих майданчиках до 21:30.

У громадських і приватних установах можуть працювати тільки ті особи, які конче необхідні для процесу роботи – за умови, що вони вакциновані. Усі інші працюватимуть дистанційно.

Для вʼїзду до Косова необхідна довідка про вакцинування або негативний тест на COVID-19.

Епідеміологічна ситуація, як зазначають ЗМІ, погіршилася, зокрема, через часті масові зібрання у звʼязку з прибуттям у відпустку десятків тисяч громадян, які працюють за кордоном.

Станом на 29 серпня у Косові за час пандемії зафіксували 138 900 хворих на COVID-19, померли 2400 людей. Населення країни становить майже 1,8 мільйона.