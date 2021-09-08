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Новини | Коронавірус

Коронавірус: в Україні вакцинували майже 150 тисяч людей

Щеплення в Україні проводять переважно чотирма вакцинами

В Україні минулої доби від COVID-19 вакцинували 149 618 людей. Першу дозу з двох необхідних отримали 47 221 людина, були повністю імунізовані обома дозами 192 397 осіб, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Від початку кампанії вакцинування, за даними МОЗ, в Україні щеплено 5 666 019 людей, із них отримали принаймні одну дозу 5 666 017 людей (дві людини отримали одну дозу за кордоном), повністю імунізовані (отримали обидві дози при щепленні більшістю вакцин чи одну в разі однодозової вакцини) – 4 407 024 особи.

Щеплення в Україні здійснюють переважно чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Усі вони передбачають застосування двох доз препарату. Крім того, понад 19 тисяч людей були раніше прищеплені однодозовою вакциною Janssen від Johnson & Johnsson.

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