Щеплення від COVID-19 зробили 50% жителів Києва – Гінзбург

Щеплення від COVID-19 зробили 50 відсотків жителів Києва, завершили цикл імунізації (щепилися двома дозами) 46% від загальної кількості вакцинованих. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

«Сьогодні можна обирати серед вакцин AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Moderna (друга доза) та CoronaVac. Це має бути аргументом для тих, хто відкладав щеплення, віддаючи перевагу тому чи іншому препарату», – зазначила Гінзбург.

Вона нагадала, що у Києві у медзакладах столиці працюють пункти вакцинації. Також діє у щоденному режимі Центр вакцинації на базі МВЦ. Є пункти вакцинації у деяких торговельних центрах, великих мережах маркетів і мобільні вакцинальні пункти.

«Всі мешканці України або іноземці, які мають посвідку на проживання, безвідмовно та безоплатно можуть вакцинуватися від COVID-19 у Києві», – додала Валентина Гінзбург.

За даними Міністерства охорони здоров’я, у Києві з початку пандемії зафіксовано 225 999 випадків COVID-19.

У Києві, за різними даними, проживає від 2,9 до 3,7 мільйона людей.