Коронавірус: США інвестують майже 3 мільярди доларів у виробництво вакцин від COVID-19

Сполучені Штати планують інвестувати майже 3 мільярди доларів у ланцюжок постачання для виробництва вакцин від коронавірусної хвороби, аби наростити запаси і стати «арсеналом вакцин для світу». Про це заявив радник Білого дому з питань COVID-19 Джеффрі Заєнтс на пресконференції 2 вересня.

За його словами, кошти будуть спрямовані на посиленні потужностей компаній для виробництва ліпідів, мішків для біореакторів, трубок, голок, шприців та засобів індивідуального захисту.

«Ця нова інвестиція ще більше розширить національні можливості з виробництва вакцин, що допоможе США виконати своє зобов’язання і стати арсеналом вакцин для світу, а також підготувати Америку для подальших зусиль із вакцинації», – каже Заєнтс.

Сполучені Штати мають достатньо доз вакцин для свого населення. Американська влада наполегливо закликає невакцинованих зробити щеплення на тлі зростання кількості хворих, госпіталізацій та смертей через поширення більш заразного штаму «дельта». Вашингтон також планує надати сотні мільйонів доз іншим країнам цього та наступного року. Наразі США надіслали понад 130 мільйонів вакцин у десятки країн.

Адміністрація президента Джо Байдена також сподівається запропонувати американцям третє бустер-щеплення пізніше цього місяця на тлі занепокоєння щодо зниження ефективності вакцини. План із бустер-щеплення ще очікує схвалення Управлінням з контролю за продуктами та ліками (FDA).

Доктор Ентоні Фаучі, провідний національний експерт з інфекційних хвороб, сказав на брифінгу, що людям, «ймовірно», доведеться отримати третю дозу вакцини, щоб вважатися повністю вакцинованими від COVID-19.

Формальне визначення третього щеплення як необхідного для «повної вакцинації» матиме широкі наслідки для шкіл, підприємств та інших організацій, які мають правило обов’язкової вакцинації.

В Європі Кіпр та Італія стали останніми країнами, які оголосили про початок бустерного щеплення від COVID-19. Італійський уряд заявив, що почне пропонувати третю вакцину проти коронавірусу вразливим категоріям населення, таким як люди з ослабленою імунною системою, з кінця цього місяця. За словами прем’єр-міністра Маріо Драгі, вакцинація в Італії охопила 70% людей, старших 12 років.

Кіпр заявив, що робитиме додаткові щеплення від COVID-19 людям, старшим 65 років, а також мешканцям будинків престарілих, як отримали другу дозу більше ніж шість місяців тому.

1 вересня Франція стала першою великою країною Євросоюзу, яка зробила ревакцинацію людям старше 65 років та особам із супутніми захворюваннями. Іспанська система охорони здоров’я розглядає аналогічні заходи.

Європейський Союз в цілому досяг своєї початкової мети щодо масових щеплень проти COVID-19 на початку цього тижня – 70 % дорослих були повністю вакциновані.

Всесвітня організація охорони здоров’я розкритикувала багаті країни, які готуються надавати бустерні дози, тоді як бідніші країни все ще намагаються отримати запаси для першого щеплення.

Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC) 1 вересня заявив, що повністю вакцинованим людям не потрібні ревакцинації терміново, але варто розглянути додаткову дозу для людей з пригніченою імунною системою.