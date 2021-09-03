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Новини | Коронавірус

Понад 4 млн людей повністю вакциновані від COVID-19 в Україні – МОЗ

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами. Усі вони передбачають введення двох доз препарату

Понад чотири мільйони людей отримали дві дози вакцини проти COVID-19 в Україні, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За повідомленням, за минулу добу вакцинували 152 772 людини: одну дозу отримали 46 826 людей, повністю імунізовані – 105 946.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 498 951 людину, з них отримали одну дозу – 5 498 949 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 012 016 людей.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Усі вони передбачають введення двох доз препарату.

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