Понад 4 млн людей повністю вакциновані від COVID-19 в Україні – МОЗ

Понад чотири мільйони людей отримали дві дози вакцини проти COVID-19 в Україні, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За повідомленням, за минулу добу вакцинували 152 772 людини: одну дозу отримали 46 826 людей, повністю імунізовані – 105 946.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 498 951 людину, з них отримали одну дозу – 5 498 949 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 012 016 людей.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Усі вони передбачають введення двох доз препарату.