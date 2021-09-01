У Києві запрацює ще один центр масової вакцинації

У Києві відкрили онлайн запис на щеплення від коронавірусу у ще одному центрі масової вакцинації. Відповідна інформація з’явилася на порталі Helsi.

Вакцинацію проводитимуть у приміщенні «Епіцентру» на Кільцевій дорозі, 1Б.

Пункт почне роботу з 2 вересня.

Також центри масової вакцинації розташовані у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті, 15 та у ТРЦ «Блокбастер Молл» (проспект Степана Бандери, 36).

Від початку вакцинальної кампанії, за даними МОЗ, в Україні щеплено 5 413 772 людини, з них отримали одну дозу – 5 413 770 людей, повністю імунізовані й отримали дві дози – 3 825 401.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Усі вони передбачають введення двох доз препарату.