МОЗ: в Україні від COVID-19 вакцинували ще 157 тисяч людей

В Україні від COVID-19 за останню добу вакцинували 157 049 людей. Одну дозу отримали 54 355 людей, повністю імунізовані – 102 694, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Від початку вакцинальної кампанії, за даними МОЗ, в Україні щеплено 5 413 772 людини, з них отримали одну дозу – 5 413 770 людей, повністю імунізовані й отримали дві дози – 3 825 401.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Усі вони передбачають введення двох доз препарату.