Офіційний Брюссель: 70% дорослого населення ЄС повністю вакциновані

Європейський союз заявляє, що досяг своєї мети – до кінця літа повністю вакцинувати від COVID-19 у блоці з 27 країн 70% дорослого населення.

У повідомленні, опублікованому 31 серпня в твітері, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що понад 250 мільйонів осіб отримали щеплення. Вона назвала це «великим досягненням», додавши, що треба рухатися далі.

Кампанія ЄС із вакцинації почалася доволі повільно через брак і затримки поставок вакцин, втім зараз вона одна з найуспішніших у світі.

30 серпня ЄС рекомендував країнам-членам виключити Сполучені Штати з «безпечного списку» країн, громадяни яких можуть подорожувати в блок без обмежень через сплеск захворюваності у США. Також із списку рекомендували виключити Ізраїль, Косово, Ліван, Чорногорію і Північну Македонію.