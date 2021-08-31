Євросоюз виключив США і ще п’ять країн із «безпечного списку» держав за захворюваністю на COVID-19

Європейський Союз рекомендував країнам-членам виключити Сполучені Штати з «безпечного списку» країн, чиї громадяни можуть в’їздити до блоку без обмежень через сплеск захворюваності.

Крім того, Рада Євросоюзу виключила зі списку країн, для громадян яких передбачене послаблення карантинних обмежень при в’їзді, Ізраїль, Косово, Ліван, Чорногорію та Північну Македонію.

Таке рішення Брюсселю є рекомендаційним – всі країни ЄС можуть самі вирішувати, на яких умовах іноземці мають право в’їжджати на їхню територію. Хоча багато держав блоку виконують рекомендації, деякі встановлюють власні політики, які можуть передбачати вимогу надання доказів повної вакцинації або одужання від коронавірусної хвороби.

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Здебільшого громадянам країн, які не входять до списку, заборонений в’їзд до блоку з некритично важливих причин, або ж вони стикаються із додатковими труднощами.

Більшість країн Євросоюзу вікрили в’їзд для американців у червні, сподіваючись, що зниження захворюваності та ріст кількості вакцинованих дозволить відновити постраждалу туристичну галузь. Але з початку літа дуже заразний штам «дельта» призвів до сплеску захворюваності в США попри те, що 61% людей, старших за 12 років, повністю вакциновані.

Рішення, ухвалення якого було очікуваним, також відображає дедалі більше розчарування європейських столиць тим, що США переважно залишаються закритими для європейців, попри тиск Брюсселя на адміністрацію Байдена щодо відкриття в’їзду.

У США щодня в середньому госпіталізують понад 100 тисяч хворих – таких показників не бачили з зимового піку пандемії. Смертність також росте після спаду навесні і влітку – протягом останнього тижня помирали в середньому 1 300 людей на день.