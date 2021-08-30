ЄС може виключити США зі списку країн, звідки вважається безпечним в’їзд за рівнем поширення COVID-19

Європейський союз має намір знову запровадити обмеження для відвідувачів зі США у відповідь на сплеск випадків COVID-19 і політичну суперечку щодо взаємності в цьому питанні.

Очікується, що 30 серпня ЄС оголосить про виключення Сполучених Штатів із «безпечного списку» країн, громадяни яких можуть подорожувати в країни блоку без додаткових обмежень.

Інші країни, які можуть бути виключені зі списку, це також Косово, Ізраїль, Чорногорія, Ліван і Північна Македонія.

Рішення Брюсселя є рекомендаційним, бо кожна країна ухвалює свої правила, але все одно громадяни з країн, які не включені в цей «безпечний список», стикатимуться з додатковими перешкодами при в’їзді в ту чи іншу державу.

Більшість країн ЄС відкрили свої кордони для американців у червні. Але з початку літа штам «дельта» спричинив сплеск захворюваності в Сполучених Штатах, попри відносно високий рівень вакцинації.

Щоб потрапити в «безпечний список» ЄС, поріг захворюваності має становити 75 випадків інфікування на 100 000 осіб за останні два тижні. У Сполучених Штатах рівень інфікування є вищим від цього показника. Крім того, Сполучені Штати значною мірою залишаються закритими для європейців, попри тиск з боку лідерів ЄС.