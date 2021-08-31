В Україні виявили 1 356 нових випадків COVID-19 – МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що минулої доби в Україні зафіксували 1 356 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

«За минулу добу госпіталізовано – 470 осіб, летальних випадків – 51; одужало – 1257 осіб... За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (204), Харківській (144), Одеській (127), Луганській (106) та Чернівецькій (87) областях», – йдеться в повідомленні МОЗ.

За даними відомства, захворіли 75 дитей та 31 медпрацівник.

«За добу протестовано методом ПЛР – 21 236 осіб, методом ІФА – 7 031 особа, експрес-тестами – 17 747 осіб», – додали у МОЗ.

За даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні захворіли 2 286 296 людей, померли – 53 789.