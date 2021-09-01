В Україні виявили понад 2 тисячі нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні за добу 31 серпня виявили 2075 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 153 дітей і 52 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За день до цього було 1356 нових випадків.

Також за минулу добу шпиталізували 874 людей, одужали – 925, померли 44 людини.

За добу здійснили понад 63 тисячі тестувань: методами ПЛР, ІФА, експрес-тестами.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (268), Харківській (177), Донецькій (139), Чернівецькій (128) і Львівській (121) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захиоріли 2 288 371 людина, 53 833 – померли.