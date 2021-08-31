Коронавірус: від початку кампанії в Україні зроблено понад 9 млн щеплень

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що від початку вакцинальної кампанії проти COVID-19 в Україні зроблено понад дев’ять мільйонів щеплень. Загалом – 9 082 122 щеплення.

«150 482 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 30 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 50 690 людей, повністю імунізовані 99 792 людини», – додали у МОЗ.

Повідомляється, що минулої доби працювали 982 мобільні бригади, 2 899 пунктів щеплення та 330 центрів вакцинації.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 359 417 людей, з них отримали одну дозу – 5 359 415 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 722 707 людей.