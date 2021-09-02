Вакцини різко знижують ризик «тривалого COVID» – дослідження

Повністю вакциновані люди мають на 50% нижчий ризик захворіти на так званий «тривалий COVID», ніж невакциновані, свідчить нове дослідження, опубліковане 1 вересня в журналі Lancet.

Дослідження також підтвердило, що повністю вакциновані люди, які все ж заражаються COVID-19, значно рідше потрапляють до лікарні або страждають на важкі симптоми.

«Ми виявили, що ймовірність наявності симптомів протягом 28 днів або більше після поствакцинальної інфекції приблизно вдвічі менша за умови отримання двох доз вакцини», – заявили дослідники з Королівського коледжу Лондона.

«Цей результат свідчить про те, що ризик тривалого COVID знижується у людей, які отримали дві дози вакцини, на додачу до врахування вже задокументованого зниженого ризику зараження в цілому», – кажуть автори дослідження.

Хоча більшість людей одужує від COVID-19 протягом декількох тижнів, у деяких людей спостерігається так званий «тривалий COVID», при якому симптоми можуть проявлятися тижнями чи місяцями. Серед поширених симптомів «тривалого COVID» – втома, задишка, проблеми з мисленням, кашель, біль у грудях, втрата смаку чи нюху, головні болі.

Професор Тім Спектор з Королівського коледжу заявив, що щеплення зменшують шанси людей захворіти на коронавірусну хворобу двома шляхами.

«По-перше, зменшуючи ризик будь-яких симптомів у вісім-десять разів, а потім скорочуючи вдвічі ймовірність того, що будь-яка інфекція переросте в тривалий COVID, якщо людина таки заразиться», – сказав він.

Він закликав людей не зволікати і вакцинуватися.

Такі висновки з’явилися на тлі зростаючого занепокоєння щодо зниження ефективності вакцин. Експерти в галузі охорони здоров’я не впевнені, чи ефективність вакцин знижується через якийсь час після повної вакцинації, через більш заразний, ніж попередні штам коронавірусу «дельта» чи через поєднання обох факторів.

У відповідь кілька країн, включаючи Ізраїль, США і членів ЄС, почали вимагати додаткового щеплення не тільки для людей із груп ризик, але й для широкого кола населення.

Всесвітня організація охорони здоров’я розкритикувала багаті країни, які готуються робити третє, бустерне, щеплення своїм громадянам, тоді як бідніші країни все ще намагаються отримати запаси вакцини для першого уколу.

В Україні, за даними МОЗ, повністю вакциновані понад 3,9 мільйона людей.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Усі вони передбачають введення двох доз препарату.