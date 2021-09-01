YouTube видалив понад мільйон роликів з «небезпечною дезінформацією» про COVID-19

У компанії YouTube заявили, що з початку пандемії COVID-19 хостинг видалив понад мільйон відеороликів з «небезпечною дезінформацією про коронавірус», повідомляє «Голос Америки».

Повідомлення відеохостингу з’явилося на тлі заяв політичних лідерів, які стверджують, що соціальні мережі не змогли припинити поширення неправдивої і шкідливої дезінформації про вірус та інші теми.

У своєму блозі YouTube зазначив, що компанія спирається на «консенсус експертів з органів охорони здоров’я», включаючи Центри з контролю і профілактиці захворювань і ВООЗ, зазначивши при цьому, що у деяких випадках «дезінформація є не настільки явною» на тлі появи нових фактів.

У серпня соцмережа Facebook повідомила, що закрила мережу антивакцинаторів, яка поширювала неправдиві повідомлення про вакцинування проти COVID-19 і працювала головно з Росії.