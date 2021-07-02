Україна представила в ООН заяву про протидію дезінформацію від імені 60 країн

Делегація України на сесії Ради ООН в Женеві виголосила заяву про негативний вплив дезінформації на права людини, повідомляє Міністерство закордонних справ 2 липня.

За повідомленням, Україна виступила від імені майже 60 держав, у тому числі Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Німеччини, Японії, Латвії, Литви та Польщі.

Заява визначає дезінформацію як загрозу для демократії, прав людини та глобального порядку.

«Дезінформація може підірвати свободу висловлення думок, сприяти дискримінації проти меншин, втручатися в приватне життя людей та перешкоджати поширенню інформації», – йдеться в документі.

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Держави-підписанти закликали «до консолідованих зусиль для подолання дезінформації шляхом зміцнення прав людини, просування принципів рівності та недискримінації».

«Будь-яка політика чи законодавство в сфері протидії дезінформації повинні поважати права людини та основні свободи відповідно до міжнародного права. Ми закликаємо всі держави утримуватися від проведення та спонсорування дезінформаційних кампаній, засуджувати такі дії та боротися з дезінформацією при повній повазі до прав людини», – йдеться у заяві.

Підписанти також висловлюють стурбованість тим, що дезінформація може використовуватися, аби використовувати пандемію COVID-19 для підриву світового устрою та демократії.