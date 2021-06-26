Німеччина: спікер Бундестагу застерігає від можливого іноземного втручання у вибори

Спікер парламенту Німеччини Вольфганг Шойбле висловив занепокоєння з приводу загрози іноземних агентів, які намагатимуться впливати на вибори до Бундестагу наприкінці вересня.

Шойбле, який раніше був міністром внутрішніх справ Німеччини, у коментарі інформаційному агентству dpa назвав небезпеку «відносно великою».

«Ми знаємо, що можна зробити завдяки фейковим новинам. І з досвіду минулих виборів в інших країнах ми знаємо, що тут ведеться справжня пропагандистська війна», – сказав він.

Нещодавно співробітники спецслужб Німеччини звинуватили Москву у таємному втручанні у німецькі справи на рівні, який востаннє спостерігали під час холодної війни. Йдеться в тому числі принаймні про одне вбивство, кібератаки, дезінформацію та лобізм.

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За словами Шойбле, не завжди зрозуміло, яке джерело нападів, але він згадав «звичайних підозрюваних», які, за його словами, «завжди відкидатимуть звинувачення – навіть якщо завжди будуть відносно чіткі сліди».

Наприклад, він назвав російський державний міжнародний телевізійний мовник RT, наприклад, «цілком очевидно каналом, який навіть не наближався до принципів свободи медіа».

«Стан свободи преси в таких країнах, як Росія чи Туреччина, впливає також і на виборців у Німеччині», – вважає спікер німецького парламенту.

Експерти вказували на втручання російських мереж напередодні федеральних виборів у Німеччині в 2017 році, але, за їхніми оцінками, воно так і не досягло рівня, якого вони побоювалися.

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Шойбле назвав протидію такій цифровій діяльності «не дуже простою», але зазначив, що чиновники повинні підвищити обізнаність про небезпеку подібних маніпуляцій населенням.

«Ліберальна демократія також не є беззахисною… Ми повинні підтримувати комунікацію (про прагнення до кращої співпраці з Росією – ред.) із тими, хто там ухвалює рішення, в тому числі президентом», – додав Шойбле.

Вибори до Бундестагу відбудуться у Німеччині 26 вересня цього року.