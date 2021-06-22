У Німеччині призначили першого військового капелана-рабина за понад 100 років

Німецьке військове командування 21 червня призначило свого першого рабина за понад століття – ним став уродженець Угорщини Золт Балла.

«Німецьке суспільство та юдейська громада в Німеччині пройшли довгий шлях до цього історичного моменту», – сказав Балла під час церемонії в синагозі в Лейпцигу.

Баллі 42 роки, він живе в Німеччині з 2002 року, з 2019 року – служить рабином у Саксонії. Він планує продовжити службу в місцевій громаді та в Лейпцигу на додачу до своїх військових обов’язків. Рабин планує служити не тільки юдеям з числа німецьких військових, а й представникам інших конфесій та атеїстам.

Балла назвав своєю метою подолати антисемітизм у Бундесвері. Протягом останніх років репутація німецької армії зазнала кількох ударів через звинувачення в праворадикальних поглядах окремих військових.

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«Найкращий спосіб подолати антисемітизм у Бундесвері – бути тут і показувати, що ми, громадяни-юдеї, також беремо участь у захисті країни. Ми теж боронимо демократичні цінності», – заявив він.

У 2019 році німецький уряд ухвалив план, укладений Центральною радою євреїв Німеччини, щодо відновлення релігійного служіння для близько 300 солдатів-юдеїв, які служать у Бундесвері. Очікується, що невдовзі до Балли доєднаються й інші рабини-капелани.

Німецька армія також планує створити посади капеланів для близько 3 тисяч військових-мусульман, але втілення цієї ідеї наразі затримується через відсутність центральної інституції, яка б представляла всю мусульманську громаду в Німеччині. У Бундесвері вже служать католицькі та протестантські капелани.

Президент Центральної ради євреїв Йозеф Шустер назвав початок служби Балли поверненням до норми.

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«Юдейський військовий капелан не є чимось новим для німецької армії. Юдейське військове капеланство вже існувало під час Першої світової війни», – заявив він.

Юдеї воювали в лавах німецької армії під час Першої світової війни та мали своїх капеланів. Після приходу до влади Адольфа Гітлера в 1933 році нацисти заборонили їм брати участь у громадському житті ще до початку Голокосту, в ході якого загинули мільйони євреїв.

Наразі єврейська громада в Німеччині налічує понад 200 тисяч людей і продовжує зростати.