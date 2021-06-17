У Німеччині зафіксували рекордний за 20 років показник народжуваності

У Німеччині у березні цього року зафіксували рекордний за останні 20 років рівень народжуваності. Про це повідомляє DW з посиланням на інформацію Федерального статистичного відомства.

Протягом березня в країні народилися майже 66 тисяч дітей. Востаннє понад 65 тисяч дітей народжувалися у березні 1998 року.

Експерти наголошують, що зафіксований бебі-бум не є наслідком локдауну чи самоізоляції. Скоріше його спричинили послаблення карантину після першого локдауну у травні 2020 року.

Рівень народжуваності у країні почав зростати з лютого, а на початку року показники залишалися такими ж, як і попереднього року.