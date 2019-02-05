До 2031 року населення України скоротиться на 2 мільйони 700 тисяч – Інститут демографії

Населення України до 2031 року скоротиться на 2,7 мільйона людей (6,8%), до 39,5 мільйонів, повідомила директор Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова.

«Чисельність населення з урахуванням Донбасу, але без урахування Криму, з нинішніх 42,2 мільйона осіб на початок 2031 року знизиться до 39,5 мільйонів, а чисельність працездатного населення (за європейськими стандартами від 20 до 64 років) зменшиться з поточних показників 26,9 мільйона – до 24 мільйонів осіб через відтік робочої сили за кордон», – повідомила Лібанова.

За її словами, на стрімке скорочення кількості населення не стільки впливатиме народжуваність чи смертність, скільки тенденція зростання трудової міграції українців.

«Два роки тому український бізнес був упевнений, що нестача робочої сили їх ніколи не торкнеться. Зараз вони отямилися і зрозуміли, що це реалії ситуації в Україні», – заявила Лібанова.

За даними Мінсоцполітики, торік за межами України працювали 7-9 мільйонів громадян. Кількість тих, хто постійно перебуває за кордоном оцінюють у понад 3 мільйони людей.

Держслужба статистики повідомляла, що на кінець 2018 року чисельність населення в Україні становила понад 42 мільйони 200 тисяч людей.

Востаннє перепис населення в Україні проводили у 2001 році.