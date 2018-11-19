Держстат: кількість померлих в Україні майже удвічі перевищує число народжених

В Україні кількість померлих продовжує значно перевищувати число народжених: на 100 померлих припадає 59 живонароджених, повідомляє 19 листопада Державна служба статистики.

За повідомленням, чисельність населення в Україні, за оцінкою на 1 жовтня 2018 року становила понад 42 мільйони 220 тисяч людей.

Упродовж січня-вересня 2018 року чисельність населення зменшилася на 165,6 тисячі людей, повідомляє Держстат.

За даними Держстату, упродовж 2017 року чисельність населення України зменшилася на понад 198 тисяч людей.

Всеукраїнський перепис населення проводився в грудні 2001 року, тоді чисельність населення становила 48 415,5 тисяч осіб.

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Наступний перепис населення уряд запланував на 2020 рік. У грудні 2019 року в Оболонському районі Києва і в Бородянському районі Київської області проведуть пробний перепис населення.

За прогнозом ООН, до 2100 року чисельність населення України може скоротитися на 36%.

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