Українців за рік стало менше на майже 200 тисяч – Держстат

Упродовж 2017 року чисельність населення України зменшилася на понад 198 тисяч людей, повідомила оновлені дані Державна служба статистики.

«Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 63 живонароджені», – йдеться у звіті.

Так, минулоріч народилося майже 364 тисячі українців, померли – понад 574.

Відповідно до статистичних даних, станом на 1 січня 2018 року кількість громадян складає 42 мільйони 386 тисяч.

Оцінку чисельності населення за 2017 рік проводили з охопленням усіх регіонів України, крім тимчасово окупованої території Криму.