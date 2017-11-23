Кожен сороковий житель в Україні хворий на рак – лікар

Кількість онкохворих в Україні росте через наслідки Чорнобильської катастрофи і буде зростати ще два десятиліття, запевняє гендиректор Національного наукового центру радіаційної медицини Димитрій Базика. Натомість директорка Національного інституту раку Олена Колесник запевняє, що захворюваність на рак зростає в усьому світі, і це не пов’язано виключно з радіацією. Ключовим в протидії онкозахворюванням лікарі називають самодіагностику та здоровий спосіб життя.

Генеральний директор Національного наукового центру радіаційної медицини НАМН України Димитрій Базика стверджує, що кількість онкологічних захворювань в ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи за останні роки підвищилась на 10% і триватиме ця тенденція до зростання кількості хворих на рак може до 50 років від дня катастрофи.

Кожна третя лейкемія у ліквідаторів, пов’язана з дією іонізуючої радіації

«Захворюваність на рак щитоподібної залози підвищилась у дітей, які були опромінені в дитячому віці, у учасників ліквідації наслідків аварії, у евакуйованих. Крім того, в учасників ліквідації наслідків підвищилась на 10% кількість всіх раків. В тому числі, підвищилась захворюваність на рак крові, лейкемію, рак молочної залози і теж на рак щитоподібної залози. Кожна третя лейкемія, яка виникає у ліквідаторів, пов’язана з дією іонізуючої радіації».

Директорка Національного інституту раку Олена Колесник натомість вказує на те, що захворюваність на рак зростає по всьому світу, а смертність від онкологічних захворювань – на другому місці після серцево-судинних хвороб.

Чи пов’язано це з Чорнобильською аварією? Звісно, але не тільки з цим. В тій же Франції, Німеччині захворюваність теж зростає

«Чи пов’язано це з Чорнобильською аварією? Звісно, пов’язано, але не тільки з цим. Тому що, наприклад, в тій же Франції, Німеччині захворюваність теж виникає і зростає. Зростає не тільки на рак щитоподібної залози, але й на рак простати, рак товстої кишки, молочної залози», – сказала Колесник в ефірі «Ранкової Свободи».

В самій Україні, за її словами, статистика захворюваності на рак приблизно рівномірно, хіба що дещо більше випадків у Чернігівській області та сусідніх із нею.

Лікар-хірург Олег Бобров нагадує, що після аварії на Чорнобильській атомній електростанції було чимало інших техногенних катастроф – наприклад, аварія на АЕС в японській префектурі Фукусіма 2011 року. Тому пов’язувати онкозахворюваність лише з вибухом на ЧАЕС він вважає недоцільним і наголошує на важливості своєчасної профілактики.

«Житомирська область на момент аварії (на ЧАЕС – ред.) мала геніального керівника обласного управління охорони здоров’я – Спіженка Юрія Прокоповича, який на свій страх і ризик відкрив сховища цивільної оборони та заблокував у мешканців Житомирської області щитоподібну залозу розчином калію йодиду», – наводить приклад Бобров. Завдяки цьому, згадує він, випадків захворювання на рак щитоподібної залози в Житомирській області менше, ніж в інших.

Наразі, за даними Боброва, в Україні щороку діагноз «рак» отримують близько 160 тисяч людей, на обліку з третьою та четвертою стадіями стоїть 960-980 тисяч чоловік.

«Рахуйте, кожен сороковий житель в нас із раком», – констатує лікар.

Олег Бобров зауважує, що централізовані програми з протидії раку не такі ефективні, як самодіагностика.

«Приймаючи душ увечері, жінка повинна оглядати свої молочні залози. Хіба це складно? Це не складно. Чоловік, особливо курець, коли чистить зуби, має подивитись на стан язика. Таких прикладів можна масу навести», – стверджує він.

Катерина Бурлак – керівниця паліативного напрямку благодійного фонду «Краб», який опікується онкохворими дітьми, які проходять лікування в Національному інституті раку.

«Закуповуємо необхідні медикаменти, витратні матеріали, а також спецалізоване харчування. Також проводимо заняття та психологічну підтримку для батьків та дітей. Ну й паліативна допомога – це окремий напрямок, допомога до кінця життя», – розповідає вона. Крім того, фонд займається просвітницької діяльності задля профілактики онкозахворювань.

«Кожного першого вересня наш керівник фонду приходить чи до студентів коледжу, чи до школярів, та розповідає про те, що таке онкологія і як її вчасно діагностувати. Ну і така від нас порада батькам: частіше обіймайте свою дитину. Тоді ви побачите найменші зміни, відчуєте їх на дотик і зможете вчасно звернутися до лікаря, щоб не допустити ускладнень», – радить вона.

Профілактикою онкозахворювань є й традиційні складові здорового способу життя, зазначає Олена Колесник – наприклад, фізичні навантаження та збалансований раціон, що включає багаті на клітковину фрукти й овочі.

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