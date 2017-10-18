Від раку грудей в Україні за роки незалежності померло майже чверть мільйона жінок – МОЗ

Інна Ємець

Щороку в Україні у близько 160 тисяч жінок виявляють рак молочної залози (рак грудей), близько 9 тисяч – помирають. Тобто, за роки незалежності в Україні від раку грудей померло понад 230 тисяч жінок. Про це 17 жовтня – у Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози – повідомив заступник Міністра охорони здоров’я Роман Ілик. Головною причиною високої смертності від раку грудей фахівці називають пізню діагностику і радять хоча б раз на рік приходити на обстеження до мамолога.

У Ніни Резніченко три роки тому під час обстеження виявили метастази у двох лімфовузлах. Лікар діагностував другу стадію раку грудей. Жінці зробили операцію, яка зберігає молочні залози, чотири курси променевої та хіміотерапії. Перед цим, каже, їй поставили неправильний діагноз, тому згодом вона пішла до іншого мамолога.

У грудні 2013 року я відчула тягучі болі в грудях, але вирішила, що некомфортно спала. Я пізно звернулася до лікаря, і мені поставили другу стадію

«У грудні 2013 року я відчула тягучі болі в грудях, але вирішила, що некомфортно спала. Я часто закликала інших жінок дбати про власне здоров’я – йти до мамолога на обстеження та робити мамографію. Багато інших жінок так роблять, але не обстежуються. В результаті, я пізно звернулася до лікаря, і мені поставили другу стадію. Протягом цих трьох років – я на гормональному лікуванні, воно допомагає стримувати захворювання», – розповідає Ніна.

Зараз Ніна Резніченко керує громадською організацією «Афіна. Жінки проти раку». На своєму прикладі вона закликає інших вчасно звертатися до мамологів.

Головна причина високої смертності від раку грудей – пізня діагностика. За статистикою, 60% жінок, яким поставили цей діагноз, одужують. Рак грудей на ранній стадії можна зупинити, якщо вчасно звернутися до лікаря. Тому заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик радить кожній жінці приходити на обстеження до мамолога хоча б раз на рік.

У системі охорони здоров’я є багато проблем: немає достатнього доступу до мамологів, немає ультразвукової діагностики у найвіддаленіших куточках країни

«У системі охорони здоров’я є багато проблем: немає достатнього доступу до мамологів, немає ультразвукової діагностики у найвіддаленіших куточках країни, немає всюди мамографів. І ми це розуміємо та намагаємося змінити. Проте це не лише проблема системи охорони здоров’я. Це проблеми того, хто не хоче брати на себе відповідальність і не хоче йти до лікаря», – каже Роман Ілик.

Лікар-мамолог Микола Анікусько відзначає: крім невчасного звернення до лікаря, ще одна причина невтішної статистики смертності від раку грудей – дороге лікування.

Зокрема, в Україні під час лікування лише одна із крапельниць, яку необхідно ставити один раз на три тижні «при агресивній пухлині, при таргетній терапії», розповідає Ніна Резніченко, коштує близько 50 тисяч гривень. Тому багато жінок не продовжують лікування, додає він.

Серед факторів, які спричиняють рак грудей, Микола Анікусько назвав спадковість та пізнє народження першої дитини. За статистикою, середній вік перших пологів в Україні – 27,4.

Вірогідність розвитку раку грудей на третину вища у жінок, які народжували після 25 років

«Вірогідність розвитку раку грудей на третину вища у жінок, які народжували після 25 років», – каже Микола Анікусько.

На сьогодні 99% всіх фінансів іде на лікування, і лише 1% на профілактику, говорить заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик і зазначає, що покладає великі сподівання на медичну реформу, яка має збільшити фінансування на профілактику захворювань в Україні.

17 жовтня – у Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози – на акції «Чоловіки проти раку грудей» представили соціальний ролик, де головну роль зіграв Владислав Яма. Він закликав усіх чоловіків подбати про здоров’я своїх дружин та бабусь. Фахівці радять не соромитись нагадувати і разом відвідувати мамолога.

Цей матеріал було підготовлено в рамках Програми міжредакційних обмінів за підтримки Національного фонду на підтримку демократії NED