Чорнобильська радіація «наздоганяє» українців через 30 років

У Чернігівському центрі радіаційного захисту та оздоровлення населення проводять безкоштовне скринінгове обстеження громадян, які на момент аварії на ЧАЕС були дітьми, щойно народились або навіть ще були в лоні матері. Лікарі констатують: через отриману тридцять років тому радіацію сьогодні в Україні збільшується кількість онкологічних захворювань.

Чернігівець Олександр Ключник на момент Чорнобильської катастрофи був 12-річним підлітком. Сьогодні чоловік змушений постійно стежити за здоров’ям.

«Я добре розумію, що відбулось у 86-му році, яку небезпеку несе радіація. Тому щонайменше раз на рік намагаюсь пройти обстеження», – каже Ключник.

Пропозиція безкоштовно пройти обстеження в спеціалізованому центрі Олександра зацікавила. За віком він якраз підходить.

«Чудова ініціатива. Я знаю, що у них непоганий потенціал у плані техніки, мають чудову базу УЗД-обстеження», – пояснює Олександр.

Таких, як Олександр Ключник, до центру на безкоштовне обстеження щитоподібної залози цього року прийшло вже дві з половиною тисячі жителів з усієї Чернігівської області. Всі пацієнти на момент аварії на ЧАЕС жили в Україні.

«Відомо, що після Чорнобиля дуже збільшилась кількість випадків такого захворювання, як рак щитоподібної залози. Це обумовлено дією радіоактивного йоду», – пояснює лікар-ендокринолог Олег Осадців.

«Дослідження статистичні за ці роки – 31 рік після Чорнобиля – показали, що в цих людей виникає низка захворювань. Перш за все, звичайно, вже доведено, що це захворювання щитоподібної залози. І таке навіть важке захворювання, як рак щитоподібної залози. Він виникає на порядок частіше», – говорить завідувач поліклініки для постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи обласного центру радіаційного захисту та оздоровлення населення Іван Осадців.

Потрібні скринінгові обстеження

Захворювання щитоподібної залози складно виявити без скринінгового дослідження, пояснюють фахівці. Тому в центрі і реалізують проект безкоштовної діагностики. Головне – щоб приходили люди. Чим раніше лікарі виявлять захворювання, тим більше шансів на вдале лікування.

«Обстеження обов’язкові, тому що патологія в Україні додається. Щитовидна залоза – кількість додалась. Після аварії на Чорнобильській АЕС у нас збільшилась кількість хворих», – говорить хірург-онколог центру Володимир Чічкань.

У Чернігівському центрі пояснюють: їхній проект – це не ноу-хау. Фактично вони реалізують державну програму скринінгового обстеження щитоподібної залози, яка мала б стартувати по всій державі ще років п’ять тому. Але тоді, принаймні на Чернігівщині, нічого так і не відбулось.

«Тому ми проаналізували, і керівництво закладу внесло доповнення до статуту нашого закладу, згідно з яким ми беремо на повне бюджетне скринінгове обстеження для початку оцих якраз людей», – розповідає Іван Осадців.

Для того, щоб пройти безкоштовне обстеження у Центрі радіаційного захисту та оздоровлення населення, потрібно із паспортом прийти в реєстратуру. Там отримати талон на ультразвукове дослідження щитоподібної залози, після чого – консультація лікарів.

Вчасна діагностика та правильне лікування – це єдиний поки дієвий спосіб боротьби із негативними наслідками Чорнобильської катастрофи, переконані фахівці.