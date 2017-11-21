Росія підтверджує радіоактивний викид на Південному Уралі, ядерну аварію заперечує

Російська федеральна служба з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища (Росгідромет) опублікувала дані, що свідчать про «екстремально високий» рівень радіаційного забруднення hутенієм-106 на Уралі наприкінці вересня.

Раніше цього місяця Інститут ядерної та радіаційної безпеки Франції (IRSN) заявляв про хмару радіоактивних відходів над Європою. Експерти заявили про можливий витік радіації в Росії чи Казахстані в кінці вересня.

Однак обидві країни заперечували будь-яку аварію.

Тим не менше, у своїй заяві Росгідромет зазначає, що все ж виявила забруднення рутенієм-106, яке приблизно в 986 разів перевищувало нормальний рівень на метеостанції «Аргаяш» в Челябінській області Росії в кінці вересня – на початку жовтня. На «Новогорній» метеостанції рівень був у 440 разів вищим, ніж минулого місяця.

Обидві станції розташовані в Челябінській області.

При цьому служба не вказала на конкретні джерела забруднення.

Станція «Аргаяш» розташована приблизно в 30 кілометрах від ядерного комбінату «Маяк», який є одним з найбільших російських підприємств з переробки радіоактивних матеріалів. Сам «Маяк», який належить російській корпорації ядерної енергії «Росатому», заявив, що забруднення не має нічого спільного з діяльністю комбінату, мовляв той не виробляє рутеній-106 багато років.

Голова Росгідромету Максим Яковенко повідомив журналістам, що рівень забруднення не становить ризику для здоров’я людей, адже воно «в сотні тисяч разів нижче від дозволеного максимуму». Він також додав, що Росгідромет не намагався знайти джерело підвищеної радіації «через те, що в Румунії рівень концентрації відходів був у 1,5-2 рази вищий, ніж у Росії, а в Польщі та Україні був такий самий».

Міністр громадської безпеки Челябінської області Росії Євген Савченко повідомив, що обласна адміністрація у вересні не отримувала офіційної інформації про небезпечні рівні радіації.

Міністерство природи Росії заявляє, що зафіксовані у кінці вересня – на початку жовтня рівні вмісту рутенію-106 у повітрі були на «декілька порядків нижчими» від допустимих значень.

Російське відділення «Грінпіс» звернулося у прокуратуру

У відомстві заявили про це після того, як російське відділення міжнародної екологічної організації «Грінпіс» 20 листопада звернулося в прокуратуру і держкорпорацію «Росатом» із вимогою розслідувати можливе приховування викиду радіації в атмосферу. У зверненні «Грінпіс» цитував дані Росгідромету (який входить у структуру Мінприроди), що свідчать про «екстремально високий» рівень радіаційного забруднення поблизу ядерного комбінату «Маяк» у Челябінській області Росії в кінці вересня.

У російському відомстві 21 листопада заявили, що «відверто здивовані» позицією громадської організації, «некомпетентні оцінки якої призвели до масового поширення недостовірної інформації в ЗМІ».

«На території України було зафіксоване підвищення концентрації… Ru-106»

Державна інспекція ядерного регулювання в Україні ще у жовтні повідомляла, що «на території України у період з 29 вересня до 3 жовтня також було зафіксоване підвищення концентрації активності техногенного радіонукліду Ru-106», у тому числі в Києві, Чорнобилі та Баришівці.

Радіоактивна хмара проходила і через Білорусь – Герменчук

Перший заступник начальника білоруського гідрометеорологічного центру Марія Герменчук повідомила, що радіоактивна хмара проходила в жовтні також і через Білорусь, але запевнила, що «ситуація була і тоді не дуже складна, а зараз вона вже зовсім нормальна, забруднення території Білорусі не було».

«Ми і не дізнаємося…»

В самій Челябінській області Росії зберігають спокій: головний лікар Аргаяшської центральної лікарні Абдулхай Валеєв повідомив Татаро-башкирській службі Радіо Свобода, що не бачить приводу для занепокоєння.

«Ми це не можемо ні спростувати, ні підтвердити. За радіоактивним фоном стежить санепідстанція і наші лікарі-радіологи. Якщо що, вони б одразу нас попередили», – зазначив лікар.

А в адміністрації села, в якому живуть майже 10,5 тисяч осіб, взагалі не в курсі того, що ЗМІ пишуть про інцидент. Представник адміністрації Аргаяшу, який відмовився називати своє ім’я, дізнався про інцидент з мережі. «Ось сьогодні тільки в інтернеті прочитав. Більше нічого не знаємо. Ну ми і не дізнаємося, це тільки медики можуть знати», – зазначив він.

Еколог Челябінської області Росії Міляуша Карібова повідомила, що ніякої інформації не було, і паніки також. Вона запевняє, що якби це був радіоактивний викид, то в повітрі був би не лише один рутеній-106. Вона зазначила, що з «радіаційною безпекою у нас тут особливих проблем не спостерігається, однак останнім часом ми задихаємося від смогу: вранці прокидаємося – і відчуття, що ми десь в Шанхаї, в Китаї».

Голова антиядерного товариства Татарстану Альберт Гарапов вважає, що це погано, коли громадяни дізнаються про такі речі із західних ЗМІ і проводить паралелі із тим, як люди дізнавалися про чорнобильську катастрофу зі шведських ЗМІ.

Початкова кількість речовини була значною – IRSN

Інститут ядерної та радіаційної безпеки Франції (IRSN) 9 листопада заявив, що зафіксував радіоактивну хмару над Європою. Експерти інституту заявили, що це може свідчити про аварію з витоком радіації на ядерному об’єкті в Росії чи Казахстані наприкінці вересня. В заяві йшлося про те, що інститут не міг точно визначити, звідки саме йшов рутеній-106, але якщо взяти до уваги погодні умови, то було зрозуміло, що вони йдуть з півдня уральських гір, між Уралом та Волгою.

Рутеній-106 – це радіонуклід, який є продуктом розщеплення атомів у ядерному реакторі. Через короткий період напіврозпаду, близько року, рутеній-106 використовується в медицині. Французький інститут вказав, що витік не спричинив жодного впливу на здоров’я людей чи навколишнє середовище в Європі.

Водночас, згідно з оцінкою IRSN, початкова кількість речовини була значною, і якщо б аварія такого масштабу відбулася у Франції, це вимагало б евакуації всіх людей у радіусі кількох кілометрів від місця аварії.