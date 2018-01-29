ООН: в Україні недоїдають 1,2 мільйона людей

В Україні 1,2 мільйона людей відчувають гостру чи помірковану нестачу продовольства, головно у зв’язку зі збройним конфліктом на Донбасі, повідомляє Всесвітня продовольча програма ООН.

Згідно з повідомленням, таких, зокрема, 26 відсотків від населення непідконтрольних урядові частин Донецької і Луганської областей і 15 відсотків від населення підконтрольних частин цих двох областей, станом на червень 2017 року.

Загалом у список країн, що мають проблеми з продовольством через конфлікт, увійшли 16 країн. У половині з них чверть і більше населення відчуває нестачу їжі (крім України, це Ємен, Південний Судан, Сирія, Ліван, Центральноафриканська Республіка, Афганістан і Сомалі).

Однак, як заявляють в ООН, продовольча ситуація викликає тривогу не тільки в цих країнах. В цілому, за даними організації, в 2016 році число тих, хто голодує, досягло 815 мільйонів людей , в той час як попереднього року їх було 777 мільйонів.

Це збільшення фахівці пов’язують зі зростанням числа й інтенсивності конфліктів. Більшість людей, які страждають від недоїдання, живе в країнах, де йде війна. Їх 489 мільйонів. В ООН роблять висновок, що проблему голоду не вирішити, якщо не вживати заходів для запобігання й вирішення конфліктів.