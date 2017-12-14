США і далі глибоко стурбовані ескалацією насильства на сході України – Держдепартамент

Речниця Державного департаменту США Гедер Науерт закликала Росію припинити артилерійські і ракетні обстріли українських цивільних об’єктів.

Відкриваючи в середу щоденний брифінг для преси, речниця Державного департаменту США Гедер Науерт виступила із заявою про ситуацію на сході України. Вона висловила стурбованість Сполучених Штатів обстрілами життєво важливих об’єктів цивільної інфраструктури, в числі яких – водоочисна станція і коксохімічний завод. Вони забезпечують питною водою, електрикою і теплом приблизно 345 тисяч людей.

Проросійські сили повинні негайно відійти з нових позицій… Ми знову закликаємо Росію припинити артилерійські і ракетні обстріли українських мирних об’єктів

«Така загроза постачанню води і тепла в розпал зими просто неприпустима, – зазначила Науерт. – Проросійські сили повинні негайно відійти з нових позицій навколо водоочисної станції. Ми знову закликаємо Росію припинити артилерійські і ракетні обстріли українських мирних об’єктів і дотримуватися режиму припинення вогню, встановленого мінськими домовленостями».

За словами речниці Держдепартаменту, гуманітарна ситуація на сході України досягла найсерйознішого за останні три роки стану і продовжує погіршуватися. Понад мільйон людей на Донбасі не забезпечені продовольством. За останній рік значно зросла кількість жертв серед цивільного населення.

Ми закликаємо Росію зробити негайні кроки для вирішення гуманітарної кризи шляхом виведення своїх сил і розміщення в регіоні миротворчої місії ООН

«Ми закликаємо Росію зробити негайні кроки для вирішення гуманітарної кризи шляхом виведення своїх сил і розміщення в регіоні миротворчої місії ООН. Ми також звертаємося до України з закликом зробити більше для полегшення страждань цивільного населення і захисту життєво важливої інфраструктури», – заявила Гедер Науерт.

Вона знову підтвердила відданість Сполучених Штатів справі встановлення тривкого миру на сході України шляхом виконання мінських домовленостей.

При цьому Науерт процитувала слова держсекретаря США Рекса Тіллерсона, який, виступаючи минулого тижня у Відні, сказав: «Ми повинні виразно говорити про джерело цього насильства. Росія озброює, тренує, спрямовує антиурядові сили (в Україні – ред.) і воює на їхньому боці».

Рішення про припинення насильства на сході України і налагодження відносин зі Сполученими Штатами і міжнародним співтовариством перебуває цілком у руках Росії, зазначила Гедер Науерт.