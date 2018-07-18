В Україні проведуть пробний перепис населення – уряд

В Україні проведуть пробний перепис населення – рішення ухвалили на засіданні Кабінету міністрів 18 липня.

Як повідомляє урядовий портал, проходитиме пробний перепис в Оболонському районі Києва і в Бородянському районі Київської області у грудні 2019 року.

В уряді переконані, що відповідні «проби» дозволять підготувати механізми для проведення планованого на 2020 рік Всеукраїнського перепису.

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Під час пробного перепису експерти, зокрема, планують протестувати використання планшетів і ноутбуків, щоб прискорити внесення статистичної інформації.

Востаннє перепис населення проводився у 2001 році. За даними Державної служби статистики, станом на 1 січня 2018 року чисельність постійного населення України становила 42 мільйони 216 тисяч.