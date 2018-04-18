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18 Квітень 2018, Київ 14:14
Новини | Події

Кабмін створив комісію для проведення в Україні перепису населення

Кабінет міністрів України створив міжвідомчу комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення. Це рішення сьогодні було ухвалено на засіданні уряду.

Очолить комісію перший віце-прем'єр-міністр-міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

За словами Кубіва, робота комісії дозволить забезпечити координацію центральних органів влади у цьому питанні.

Останній перепис населення України відбувся у 2001 році. За даними цього перепису, загальна населення України становила 48 457 000 людей. Після цього проведення перепису кілька разів переносили – востаннє у 2015 році уряд переніс проведення всеукраїнського перепису населення з 2016 на 2020 рік.

За встановленою практикою і згідно з рекомендаціями ООН переписи населення у більшості країн світу проводяться раз на десять років.

Верховна Рада України визнала деякі території Донбасу тимчасово окупованими територіями, також такою визнана територія автономної республіки Крим.

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